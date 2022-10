Galatasaray 'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı kırmızılı takımın son haftalarda maruz kaldığını iddia ettiği hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı düzenliyor.

Cim Bom, geçtiğimiz günlerde Süper Lig 'de artan VAR tartışmalarına resmi sitesi üzerinden yaptığı bir açıklamayla dahil oldu. Süper Lig'in 10. haftasında 2-1 kaybettikleri Kayserispor deplasmanında özellikle maçın başındaki penaltı ihtimalli pozisyonun VAR tarafından incelenmemesine gösterilen tepki, 10. hafta maçlarının tamamlanması ile daha sert bir şekilde dile getirilmişti.

Hatta geçtiğimiz günlerde bu şikayetlerini dile getirmek ve MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın görevden alınmasını talep etmek için başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, TFF binasına giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı kırmızılı takımın başkanvekili Erden Timur son dönemde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yapıyor.

İŞTE ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI:

Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz.

Bugüne kadar daha farklı şekilde bu konuları ele almaya çalıştık. Kendi tarafımızı da bundan arındırıp veriye-dataya bakarak, istatistiksel olarak yorumlamaya çalıştık.

Hakem atamalarından, VAR atamalarına, uzatmalardan, yayıncı kuruluşun gösterim sürelerine kadar, yayıncı kuruluşun tribünden atılan yabancı maddeyi gösterme standardına kadar analiz ettik.

"GALATASARAY İÇİN VAR SÖZ KONUSU DEĞİL"

Fenerbahçe 'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verilmiş. Galatasaray için VAR söz konusu değil.

Maçlarımızın yüzde 75'i iki hakeme verilmiş. Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan. Alper Ulusoy'u zaten tüm Türkiye bizim maçımızdaki 6 saniye ile tanıyor.





Bunun net bir kurgu olduğu bariz bir şekilde ortada. Kimse ortalama bir zekayla bile anlaşılabilecek bir gerçeği görmezden gelmeye kalkmasın. Biz bu kurguyu yapanın başına yıkarız!

Bizim amacımız Türk futbolunu yükseltmek. Futbolumuzun ne halde olduğu ortada. Bunları her zaman net şekilde söylemeye devam edeceğiz.

Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız.

Atamalar için yapay zeka kullanılıyor dendi. Başkanımız bu sistemin nasıl çalıştığını sordu, net bir cevap alamadı. Kimse bizim zekamızı hafife almasın. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada.

Bugün yapılan VAR sistemi bilgilendirme toplantısında 'Hakemlerimizden VAR yokmuş gibi yönetmelerini söylüyoruz, izleyiciler de VAR yokmuş gibi izlesin' denmiş. Bizim açımızdan değişen bir şey yok. Biz zaten VAR'ın olduğunu bilmiyorduk. Bize söylenmiş herhalde bu.

"NASIL SORUŞTURMA AÇILMAZ"

Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında rakibin formasını giyip maça gidebilir. Mete Kalkavan'ın Galatasaray'a karşı bir travması var. Hadi yaptı diyelim. Nasıl soruşturma açılmaz.

VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz.

Verilmeyen bariz 10 tane pozisyon var. Antalyaspor maçındaki penaltı, aynı maçta Oliveira'nın aşiline basıldı, Giresunspor maçında Emre Akbaba'nın pozisyonu gösterilmedi bile, Giresunspor maçındaki Toreiro konusu, Trabzonspor maçında Seferovic pozisyonu... Seferovic'in Trabzonspor maçındaki pozisyonu, ele çarpma, VAR'a gidilmemesi. Fenerbahçe'nin benzer pozisyonda penaltı alması... Gaziantep maçında Abdülkerim'in ikinci sarı ve kırmızısı. Benzer pozisyon Fenerbahçe maçında yaşandı, kart yok.

Biz bağırarak konuşmayacağız. Haklı olanın bağırmasına gerek yok. Kararlılıkla konuşacağız, anlatacağız. Biz VAR odasının varlığını, Kayserispor karşılaşmasında gördük. Bizim mücadelemiz, Türk futbolunu hak ettiği yere getirmek. Bizim ne yapacağımız belli, yapmaya da devam etmeye çalışacağız. Artık bambaşka bir yolla yapacağız. Hiç kimse Galatasaray'ın böyle bir haksızlığa boyun eğmesini beklemesin.

Rakibimizin aynı pozisyonda penaltı alması, Gaziantep FK maçında Abdülkerim'in ikinci sarıdan kırmızı gördüğü pozisyon, dünkü bizim maçımızda Ross'un yaptığı hareket bizim lehimize verildi bu karar, aslında fauldü.

Biz bundan sonra her şeyi kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yol sabır gerektiriyor. 1-2 haftada hemen her şeyin değişmesini beklemeyelim. Ne olursa olsun yılmamak gerekiyor. Bizin ne yapacağımız belli. Bundan sonra çok farklı olacak.

Icardi'nin 20. saniyede olan pozisyonu 5. dakikada gösteriliyor. En doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor. Herhangi bir maçta bariz, tartışma konusu olmayan görüntü ise 1 dakika sonra gösteriliyor. Bunların hepsi tek tek ortaya konacak. TFF'de bu görüntüler inceleniyor ancak Icardi'nin pozisyonunda net bir açı yok. Belçikalı bir yetkili pozisyonun penaltı olduğunu fark ediyor ve kale arkası kamerası olduğu sonra akıllarına geliyor.

Tartışmalı pozisyonlar için yayıncı kuruluş aranıp yönetmen aracından başka açılar isteniyor mu? Yayıncıya bu müdahele etme hakkını kim nerden, hangi ilişkilerle alıyor? Bu açılar özetlere eklenmiyor, hakem programlarında gösteriliyor.

"KİMSE GERİZEKALI DEĞİL"

Emre Akbaba pozisyonu ya da Icardi x Kayserispor pozisyonu yayında geç gösterilince bu pozisyonla ilgili VAR karar veremiyor. Dolayısı ile yayıncının burada VAR'a net müdahalesi söz konusu. Bu kadar uzman göz maçı izliyor. Tartışmalı bir pozisyonda VAR'a neden gidilemediğini de biz bir türlü anlayamıyoruz. Burda ancak kolektif bir kurgu yapı varsa olabilecek bir şey. Kimse geri zekalı değil. Bu toplumu kandırdığınız yeter.

Bu ortamı bir savaş edasıyla, bir savaşmış gibi yönetenler var. Bunun ne anlamı var? Bu bir savaşsa, bu savaşı kendi menfaati için verenler değil, ülke futbolcu için verenler kazanacak. Vicdanıyla hareket edenlerle mücadele edemeyeceksiniz. Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz bugün başlıyor.

Uçak kazası 7 hatanın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Uçak ilk düştüğünde sabotaj incelemesi yapılıyor. Futbolda yapılan sabotajın tillahı... Bu kez anladığınız dilden konuşuyoruz.

"ANLAYACAĞINIZ DİLDEN KONUŞUYORUZ"

Her yerdeyiz dedik, anlatamadık. Bu kez anlayacağınız dilden konuşuyoruz. Vicdanıyla hareket edenlerle mücadele edemeyeceksiniz. Akılla, kararlılıkla hareket edenlerle baş edemeyeceksiniz. Bunu da bir tarafa yazın ve sakın unutmayın.

Hücum konusunda birçok istatistikte lideriz. Bu işi biri bize akıllıca anlatsın. Hücum istatistikleri bu kadar yüksek olan bir takım var ve bu takımın penaltı pozisyonu yok. VAR da asla devreye girmiyor. Bunun saçmalığını kimse kimseye anlatmakla uğraşmasın.

Başta söylediğim gibi bu mücadele sadece Galatasaray değil, haksızlığa uğrayan her kulüp için. Bundan sonra mücadele etmek için her şeye varız. Her sonuca da hazırız. Bu mücadele kamuoyu ile birlikte olacak.

Türk futbolunu bezdirdiniz, yeter! Bundan sonra herkesin ipliği pazara çıkacak. Bundan sonra anladığınız dilden konuşacağız. Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz başlıyor.

GS TV'deki sosyal medyadaki gücümüzü bu mücadele için feda edeceğiz. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar GS TV'de ekranlara çıkarılacak.

"AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ"

Adalet demek herkes için adalet demek. Kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz...

Biz yola çıktık, ne gerekiyorsa... Boyunsa, boyun... Ne gerekiyorsa vereceğiz. Bu bir savaş değil. Ancak öyle görenlere sesleniyoruz, korkun! Korkun!

Bu kurguyu yaptığını ispatladığımız herkesi ifşa edeceğiz. Her konuda sonuca gidilmesini isteyeceğiz. Sadece MHK'nin değil, kullanılan yöntemlerin de değişmesi lazım. İngiltere ve Almanya'nın çok güzel işleyen VAR sistemi var. O ülkelerle iş birliği yapılıp, yabancı hakemlerden de destek alınabilir.

Murat Ilgaz'ın istifasını istemedik. Burası Galatasaray. Galatasaray, satranç tahtasındaki herhangi bir taş için masaya yumruk vurmaz. Galatasaray, masaya yumruğunu vezir için, şah için vurur.

FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin açıklaması konusunda bir açıklama yaptık. Zaten çok da bir şey söylemeye gerek yok. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok.

Yabancı hakem gelirse, problemlerin büyük kısmının çözüleceğine inanıyorum. Hakemlerin kalitesinde eksiklik var.

Kendisine çıkar sağlamak için mücadele edenle doğruluk için mücadele eden bir mi ya? Seyit Onbaşı örneğini çok veririm. Yarın hesabına 1 milyon dolar yatırılacak dense o yükü kaldırabilir miydi? Ama davası için kaldırdı. Biz de davamızda onun gibiyiz. Biz değerler için mücadele ediyoruz. Biz kimseye haksızlık yapmayız. Muhatabımıza ne gerekiyorsa söyleriz. Yapacaklarımızın bu anlamda sınırı yok.

Adana Demirspor ile bir problemimiz yok, kayrıldıklarını düşünmüyoruz. Gösterdiğimiz takım Fenerbahçe. Aksine, Adana Demirspor'a haksızlık da yapıldı. Bu işlerin tamamen düzelmesi için düzenin değişmesi gerekiyor. Hırsız içeride, kapıya istediğin kadar kilit vur. Burada bir düzen var. Bu düzen değişmezse, sonuca ulaşamayız. Kim orayı manipüle etme gücüne sahipse, onlar güce sahip oluyor. Bu düzenin değişmesi lazım.