Galatasaray - Spar Girona maç sonucu: 80-68

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague B Grubu 12. haftasında Spar Girona'yı 80-68 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray, 5'inci galibiyetini elde ederken, Spar Girona ise 6 galibiyette kaldı.

Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 48-30 önde tamamladı. Galatasaray'da Pelin Bilgiç 18, Krajisnik 15, yeni transfer Kelsey Plum ise çıktığı ilk maçta 12 sayı üretti. Deplasman ekibinde ise Kennedy Burke ürettiği 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.