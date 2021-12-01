Galatasaray sonuca gidemiyor

Avrupa'da başarılı bir performans göstermesine karşın Türkiye liginde bekleneni veremeyen Galatasaray gol yollarında adeta kurudu. Mbaye Diagne, Mostafa Mohamed ve Halil Dervişoğlu gibi üç önemli silahı bulunan sarı-kırmızılılar, son 3 maçında galibiyet alamazken sadece 2 gol atabildi.

Son olarak Yeni Malatya kilidini açamayan ve golsüz berabere kalan Cimbom, ligde geride kalan 14 haftada sadece 14 gol atabildi. Bu sayı, Süper Ligdeki 10 takımdan daha az...

Aslında sarı-kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde Trabzonspor (14.7), Beşiktaş 'ın (14.5) hemen ardında... Ama bu durum skor anlamında Galatasaray'a yaramıyor.