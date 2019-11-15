Galatasaray son dakika! Transfer operasyonu başlıyor!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi: Geçen sezonun devre arasından bu yana her transfer döneminde çok sayıda oyuncu alıp satan Galatasaray’ı yine zorlu bir süreç bekliyor. Sarı- Kırmızılılar, ara transferde yine birçok bölgeyi takviye etmeye çalışacak. Teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı listenin tepesine Henry Onyekuru’yu koyan ve Nijeryalı futbolcuyu kiralamaya çok yaklaşan Galatasaray Yönetimi, bir golcü için de düğmeye basacak. Sebebi ise Andone’deki bağ yırtığının, ikinci yarıda fayda sağlama ihtimalini güçleştirmesi. İngiltere Premer Lig takımı Brighton’dan kiralanan Rumen golcünün sözleşmesinin askıya alınması planlanıyor.

Transfer parası Belhanda’dan

Bu durumda Falcao, Babel ve Adem’le bu bölgenin idare edilmesi kadar, buraya bir başka forvetin kiralanma seçeneği de masada. Sol kanadı Onyekuru ile hızlandıracak olan Sarı-Kırmızılılar, forvet arkası için de geniş bir liste oluşturuyor. Belhanda’nın devre arasında bir Arap kulübüne satılması ve buradan gelecek parayla bu takviyelerin yapılması gündemde.

Nagatomo& Mariano da yolcu

Savunmada da önemli değişiklikler olacak. Sağ bek Mariano ile sol bek Nagatomo’nun satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İki futbolcudan 2-3 milyon Euro civarında gelir bekleyen Sarı-Kırmızılı kulüp, burayı hem Linnes’le takviye edip hem de yeni bir transfer daha yapmanın yollarını arıyor. Ayrıca Marcao ve Luyindama ikilisinin performansının düşmesi, bu pozisyonun takviye edilmesini de zorunlu kılıyor. Terim ve ekibi, her pozisyon için geniş bir liste oluştururken, yönetim de bu oyuncuların maliyet araştırmasını gerçekleştiriyor.

Metin Karabaş