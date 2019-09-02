Galatasaray son dakika transfer haberi: Falcao resmen Galatasaray'da
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Galatasaray tarihi transfer operasyonunda mutlu sona ulaştı. Sarı Kırmızılı ekip, dün akşam İstanbul'a getirdiği 33 yaşındaki golcü Radamel Falcao'nun transferi açıklandı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro kazanacak.
Galatasaray yılın transferini gerçekleştirdi... Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Falcao, sarı kırmızılı formayı giydiği 3 sezonda sezon başı 5 milyon Euro garanti ücret kazanacak.
Sarı kırmızılı ekipten KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
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