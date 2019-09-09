Galatasaray son dakika spor haberleri | 9 Eylül Pazartesi

Galatasaray milli maçlar nedeniyle verilen arada Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. 9 Eylül Pazartesi Galatasaray son dakika spor haberleri sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray ile ilgili dikkat çeken Fanatik ve diğer gazete haberleri ile sıcak gelişmeler burada...

FALCAO GERİ SAYIMDA!

Fransa Lig 1 ekibi Monaco’nun dünyaca ünlü forveti Radamel Falcao’yu kadrosuna katarak transfer dönemine damgasını vuran Galatasaray’da taraftar, yıldız futbolcuya bu hafta kavuşacak. Teknik direktör Fatih Terim’in, 33 yaşındaki golcüyü cuma günü Türk Telekom Stadı’nda Kasımpaşa’yla oynayacakları Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının ilk 11’inde görevlendireceği öğrenildi.

Takımın önceki gün yapılan takım çalışmasında ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çeken ve göreve hazır olduğunu gösteren El Tigre (kaplan) lakaplı süperstarın, şovuna ilk maçından itibaren başlaması bekleniyor.

Göreve hazır...

Monaco’nun yeni sezon hazırlıkları kampında yer alması sebebiyle idman eksiği bulunmayan tecrübeli futbolcunun, bu hafta içerisinde yapacağı takım çalışmalarıyla uyum sorununu da kısa sürede atlatıp Fatih Terim’in oyun planına adapte olması planlanıyor.

Sarı- Kırmızılı taraftarların, imza töreninin ardından Türk Telekom Stadı’nda bu kez ilk maçına çıkmasını merakla beklediği Falcao da, futbolseverlerin bu ilgisine golleriyle karşılık vermeyi istediği kaydedildi. Kulüp çalışanlarından takım arkadaşlarına kadar herkese kendisine gösterilen sevgiden dolayı yaşadığı mutluluktan bahseden başarılı futbolcunun da Kasımpaşa karşılaşmasını sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.

LEMINA GÖREVE HAZIR!

Galatasaray Yönetimi, yaz transfer döneminin son gününde atağa geçmiş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton’dan Mario Lemina’yı kiralamıştı. Gabon Milli Takımı’ndan geri dönen yıldız ön libero, birkaç gündür takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Kondisyoner Alberto Bartali önderliğinde eksiklerini kapatmaya çalışan 26 yaşındaki futbolcu, cuma günü milli ara dönüşünde Kasımpaşa ile gerçekleşecek olan mücadeleye hazırlanmaya çalışıyor.

Başarıyla geçti

Şu ana kadar birçok fizik ve kondisyon testinden başarıyla geçtiği öğrenilen Lemina’nın, 90 dakika boyunca forma giyebilecek kondisyona sahip olduğu bildirildi.

Bu doğrultuda milli ara öncesinde Kayserispor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Jean Micheal Seri’nin yerine Gabonlu yıldızın oynaması planlanıyor. Teknik heyet, bir sorun yaşanmaması adına Lemina için ekstra mesai harcıyor.

GALATASARAY JORGE MENDES'E 1,5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

2 ay Radamel Falcao’nun peşinde koşan ve transfer sezonunun son günlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray’ın Portekizli menajer Jorge Mendes’e ödediği ücret ortaya çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre; Transferde Jorge Mendes, Ahmet Bulut ve Monaco’yla iyi ilişkileri bulunan Özgün Koyutürk’ü aracı olarak kullanan sarı kırmızılı yöneticilerin Mendes’e 1,5 milyon Euro ödeyeceği belli olurken, bu paranın ünlü menajere taksitler halinde verileceği kaydedildi.

Yapılan anlaşmaya göre Falcao’ya yıllık 5 milyon Euro’nun yanı sıra 4 milyon Euro bonus taahhüt eden Galatasaray’ın Fransız kulübüne herhangi bir bonservis bedeli ödemediği belirtilirken, yıldız golcünün alacağı maaşın (2 milyon Euro peşin, 3 milyon euro’nun) 10 takside bölünerek verilecek olması dikkatlerden kaçmadı.

Milli maç arasını yoğun antrenman yaparak geçiren ve hazırlık maçında fit bir görüntü veren Falcao’nun son görüntüsü teknik heyeti bir hayli sevindirirken, yıldız golcünün Kasımpaşa karşısında ilk 11’de sahaya çıkacağı ve taraftarlarının önünde şov yapacağı ifade ediliyor.

FALCAO'YA FENERBAHÇE AYARI!

Galatasaray'da Falcao seferberliği... U-19 takımı ile oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında 2 gol atan Falcao daha ilk sınavında gol atmayı başardı. Kolombiyalı golcü buna rağmen fizik olarak hazır görünmedi. Bunun üzerine teknik heyet Falcao için bir dizi tedbir aldı.

Fenerbahçe ile oynanacak olan maçı hedef olarak belirleyen Teknik Direktör Fatih Terim, Falcao'yu daha fit hale getirmek için yıldız oyuncuyu kondisyoner Bartali'ye emanet etti.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımla aynı seviyeye gelmesi planlanırken kondisyoner Bartali özel bir program uygulayacak. Böylece Falcao süratle form tutmuş olacak.

Falcao Fenerbahçe maçında takımın en büyük kozu olacak. Kolombiyalı oyuncunun bu hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında ise yedek soyunacağı ve gidişata göre forma giyeceği öğrenildi. (Takvim)

GALATASARAY'DAN SÜRPRİZ STAD HAMLESİ

Türk Telekom Stadı'nın Arsenal'e ev sahipliği yapan Emirates Stadı ile aynı yüz ölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacak.

60 bin 704 koltuklu Emirates Stadı'nın mimari planlarını İngiltere'den isteyecek Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santim olan koltuk aralıklarını daraltarak kapasiteyi artıracak. Böylece daha çok gelir elde edilecek.

Kaynak: Takvim

TAYLAN TRANSFERİ MAHKEMEYE TAŞINIYOR!

Transferin son gününde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan, Galatasaray’ın yolunu tutan Taylan Antalyalı için Gençlerbirliği cephesinden flaş bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Taylan Antalyalı’nın transfer sürecinin ilk günden itibaren titizlikle takip edildiği belirtildi.

Başkent ekibi, Taylan’ın, bir sonraki satıştan pay maddesiyle Erzurumspor’a gönderildiği vurgularken, transferin bedelsiz gerçekleştirilmesi sonrasında hukuki bir araştırma başlattı.

‘İhtimal vermiyoruz’

Yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Taylan’ın, Galatasaray’a transferinde bonservis ödenmemesi söz konusu oldu. Bonservis bedeli yok ama fahiş imza parası herkesin dilinde... Süreci, avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz. İki güzide kulübümüzün yöneticilerinin, yazılan, konuşulan yöntemlere başvurduklarına, hatta pırlanta gibi bir gencimizin de böyle işlere alet edildiğine ihtimal vermiyoruz. Bu hukuki takibi, hakkımızı korumak, hakkımızı aramak için yapıyoruz.”



