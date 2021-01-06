Yılbaşı akşamı geçirdiği kaza sebebiyle herkesi üzüntüye boğan Galatasaray'ın başarılı futbolcu Omar Elabdellaoui'den, kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Durumunun daha iyiye gittiğini belirten tecrübeli isim, daha güçlü döneceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum'

''Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum.''

'Daha güçlü döneceğim'

''Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hâlâ bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum.''

'Herkese çok teşekkür ederim'

''Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük.''