Galatasaray son dakika: Omar Elabdellaoui taburcu oldu

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin taburcu olduğunu ve tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, ''Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital’dan taburcu olmuştur. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir.'' ifadeleri kullanıldı.









Ne olmuştu?

Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için elinde tuttuğu havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, Karaağaç Mahallesi Sırtköy Bulvarı Toskana Vadisi sitesi Villalarında meydana geldi. Omar Elabdellaoui, yılbaşını kutlamak için havai fişek düzeneği kurduğu esnada havai fişeğin patlaması sonucu elinden ve gözlerinden ağır bir şekilde yaralanmıştı.

18 gündür Bahçelievler'de özel bir hastanede tedavi gören futbolcunun patlama sonucu yüzünden yaralandığı ve 29 yaşındaki oyuncunun görme kaybı olabileceği belirtilmişti.