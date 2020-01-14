Galatasaray artık Kolombiyalı stoper Murillo’yu kiralamak için gün sayıyor. Sarı-Kırmızılılar hem 27 yaşındaki futbolcuyla hem de kulübü Sampdoria ile anlaştı. Bu transfer girişimiyle ilgili Radyospor’a konuşan Kolombiyalı gazeteci Carlos Pamo, Falcao’nu önemli bir rol oynadığını belirterek, şunları dile getirdi: “Jeison Murillo’nun Galatasaray’a transferi büyük ihtimalle gerçekleşecek. Falcao ile yılbaşını birlikte kutladılar. Falcao’nun onu ikna etmesi, transferin olacağına işaret ediyor. Ailece görüşüyorlar ve çok iyi ilişkilere sahipler. Falcao’nun inisiyatifiyle Galatasaray’a transferi gerçekleşecek. Falcao transferde temel bir faktör. Çok önemli bir referans oldu. Birlikte de oynadılar...”

‘İyi bir yolda ilerliyor’

“Muhtemelen kiralık olarak anlaşma gerçekleşecek. Sezon sonuna kadar süren bir anlaşma olacak. Satın alma opsiyonu var mı bilemiyorum. Görüşmeler devam ediyor. Transfer süreci iyi bir yolda ilerliyor. Valencia, Barcelona ve Inter’de oynadı. Murillo sürekli kendisini geliştiren ve kariyerli bir oyuncu. Sürekli ileriye giden bir oyuncu. Murillo bu anlamda çok başarılı olacaktır.”