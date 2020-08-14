Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor. Arda Turan, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katan, Kerem Aktürkoğlu ile Omar Elabdellaoui ile anlaşma noktasına gelen Galatasaray, radarına Mario Götze'yi aldı. Borussia Dortmund ile yollarını ayırmasının ardından bonservisini eline alan Alman yıldıza Galatasaray resmi teklifini sundu.

Teklif 2.5 milyon euro, talep 4.5 milyon euro

Bonservis ödenmeyecek Götze'ye yıllık 2.5 milyon euro teklif eden Galatasaray, yıldız futbolcunun yüksel talebi sonrası geri adım attı. Eski İngiliz yıldız futbolcu David Beckham'ın ortağı ve başkanı olduğu Inter Miami ile de görüşen Götze, Sarı Kırmızılı ekipten yıllık 4.5 milyon euro talep etti.

Galatasaray Yönetimi, Götze'nin bu talebi sonrası görüşmeleri askıya aldı. Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasıyla 21 maça çıkan Götze, 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

Yakup Çınar