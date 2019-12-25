Galatasaray son dakika Marcelo Saracchi gelişmesi

Kadro yapılanma planı doğrultusunda bir süredir Leipzig’in sol beki Marcelo Saracchi ile görüşen ve menacerler vasıtasıyla anlaşma sağlayan Galatasaray, resmi harekata bu hafta başlıyor. Sarı- Kırmızılılar, Almanya’ya iki temsilci göndererek hafta içerisinde Saracchi transferini bitirmek istiyor. Cim Bom’un planı, genç oyuncuyu 1.5 sezonluğuna kiralamak.

Uruguaylı futbolcunun forma şansı bulamaması sebebiyle, Leipzig cephesinin de bu operasyona sıcak yaklaştığı belirtiliyor. Saracchi’nin gelişiyle birlikte, Nagatomo ile yollar ayrılacak.

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