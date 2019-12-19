Galatasaray son dakika! Kayyum değil erken seçim!

Galatasaray’ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya’nın Sarı-Kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğu iddia edildi.

Dayanak olarak medeni hukukun 75’inci maddesinin gösterilerek yapılan başvuruda, mahkemeden seçimli genel kurul isteğiyle toplantının gerçekleştirilmesi talep edildi. Fakat adayların; kayyum değil, erken seçimin yapılması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.