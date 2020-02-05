Galatasaray son dakika haberleri! İki oyuncu kadro dışı bırakıldı

Sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan bir diğer isim Florin Andone’den de müjdeli haber geldi. Rumen forvet, Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi. Kuvvet çalışmalarına devam eden 26 yaşındaki futbolcunun yavaş yavaş süre alacağı ve birkaç hafta içerisinde tamamen ilk 11’de oynayacak hale geleceği belirtiliyor. Böylece Sarı-Kırmızılı ekipte sezonun en kritik döneminde tüm sakatlık sorunları sona erecek.

Feghouli’nin iştahı kabardı

Kayserispor maçında attığı 2 golle hocası Fatih Terim’in yüzünü güldüren Feghouli, “Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Burada bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum” dedi.

İki oyuncu kadro dışı bırakıldı

Kulüp bulması istenmesine rağmen takımda kalan sol bek Nagatomo’nun lisansı çıkarılmadı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan stoper Luyindama’ya da TFF’ye bildirilen 28 kişilik listede yer verilmedi.

Kongre için çalışma var

Mart ayının ilk haftasında Galatasaray’da Tüzük Tadil Kongresi yapılması planlanıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, bu kongre için şimdiden hazırlıklara başladı.

Gençler de süre alacak

Stoper transferi olmayınca eldeki gençlere yönelen Galatasaray’da, Fatih hocanın Emin Bayram ve Işık Kaan Arslan gibi gelecek vaat eden isimlere daha fazla şans tanıyacağı öğrenildi.

Galatasaray Alanya’da

Sarı-Kırmızılı ekip, dün sabah Florya’da yapılan antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve THY’nin özel uçuşuyla karşılaşmanın oynanacağı kente geçerek kampa girdi.