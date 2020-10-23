Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 'Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı' diyen Cengiz, konuyu salı günü detaylı bir şekilde anlatacağını belirtti ve ekledi: "Galatasaray'a karşı kutsal bir savaş açıldı. Salı günü anlatacağım. Bu savaşta Galatasaray'ı psikolojik olarak transfer yarışına soktular. Sanki ne kadar çok transfer yaparsanız ayrı bir kupa alacaksınız diye bir kural var. Biz bu sezon 38. kupamızı alacağız. Taraftarlarımız emin olsun. Galatasaray, dünyanın en büyük sivil toplum ve futbol kulüplerinden biridir."

'En büyük maaş indirimini de Falcao yaptı'

Son haftaların eleştirilen ismi Radamel Falcao'ya bir parantez açan Cengiz, yıldız forvetin maaşında indirimi gittiğini belirtti ve "Falcao zamanla açılacak. Dünyanın gelmiş geçmiş en değerli 10 santrforundan biri. Falcao çok karakterli bir insan. En büyük maaş indirimini de Falcao yaptı. Ona çok müteşekkirim. Falcao'ya yanlış bir şey söylemedim." ifadelerini kullandı.

Falcao, Galatasaray'dan ne kadar maaş alıyor?

Monaco’dan bonservissiz bir şekilde gelen yıldız futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon Euro maaş alacağı bildirilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte tahmini kazancı yıllık 7.5 milyon Euro'ya çıkabiliyor.

Falcao maaşında ne kadar indirime gitti?

Falcao'nun yaptığı indirim oranı da gelen haberler arasında. 34 yaşındaki futbolcunun maaşında 750 bin Euro'luk indirim yaptığı öğrenildi.