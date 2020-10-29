Galatasaray son dakika haberi! Koronavirüs testi pozitif...

Son dakika haberi. Galatasaray’da Ankaragücü maçı öncesinde teknik heyet, tesis çalışanları ve futbolcular, koronavirüs testinden geçti. Sarı Kırmızılı ekipte 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. İsim belirtilmezken oyuncunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







