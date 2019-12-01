Haftanın en kritik maçında Trabzonspor’a konuk olacak Galatasaray, zorlu deplasmana çok sayıda eksikle gitti. Sarı-Kırmızılı ekipte Falcao, Andone, Luyindama ve Şener sakatlıkları sebebiyle kadroda yok. Babel de cezalı. Hafta içindeki Şampiyonlar Ligi maçında Brugge’le uzatmalarda yediği golle berabere kalan ve yorgun olan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim ilk 11’de sadece 2 değişiklik düşünüyor. Bu değişikliklerden biri, sol bekte Nagatomo ile Emre Taşdemir arasında yaşanacak. O maçta stoper oynayan Donk ise bu kez orta sahada Lemina’nın yanına geçecek, Seri de kulübeye dönecek. Savunmada Marcao’nun partneri ise Ahmet Çalık olacak.

Gol yükü onlarda

Takımdaki yıldız oyuncuların yokluğunda, gol yükünü yine Adem Büyük üstlenecek. Ömer Bayram’la beraber Club Brugge maçında çok önemli işlere imza atan ikili, Trabzon deplasmanında da skora katkı vermeye çalışacak. Terim, Belhanda’dan ise bu kez merkeze daha yakın oynamasını ve orta saha direncini arttırmasını istiyor.

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