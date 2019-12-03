Galatasaray son dakika! Diagne geri dönüyor

Club Brugge’de Mbaye Diagne hakkındaki son karar verildi. Teknik direktör Philippe Clement, Senegalli forvetle yaptığı görüşmenin ardından, bir süre önce kadro dışı bıraktığı oyuncusunu bu kez de B takıma gönderdiğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde FANATİK’e konuşan tecrübeli futbolcu, Brugge’de çok mutsuz olduğunu, kendini iyi hissetmediğini, çünkü hocası Clement’le kesinlikle iyi anlaşamadığını dile getirmişti. Bu karar sonrası, Diagne’nin kiralık kontratının devre arasında feshedilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda golcü oyuncunun Ocak ayında Florya’nın yolunu tutması kesinleşti.

Brugge’deki hocası Clement’le yıldızı bir türlü barışmayan Diagne, Ocak ayından itibaren büyük ihtimalle tekrar Galatasaray forması giyecek.

Brugge’deki hocası Clement’le yıldızı bir türlü barışmayan Diagne, Ocak ayından itibaren büyük ihtimalle tekrar Galatasaray forması giyecek.

Kalması transferlere bağlı

Diagne’nin ikinci yarıyı Galatasaray’da geçirip geçirmeyeceği ise Falcao’nun durumuna ve forvet transferinde diğer adayların durumuna göre belli olacak. Sarı-Kırmızılılar ya oyuncuyu kiralama veya satma yöntemiyle tekrar gönderecek ya da ikinci yarıda tekrar kadroya dahil edecek. Son kararı ise yine teknik patron Fatih Terim verecek.

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