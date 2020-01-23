Galatasaray’ın Arda Turan transferi tam anlamıyla yılan hikayesine döndü. Teknik patron Fatih Terim’in basın toplantılarında, tecrübeli futbolcuyla ilgili verdiği olumlu mesajlar ve bazı taraftar gruplarının yaptığı destek açıklamalarına rağmen, Başkan Mustafa Cengiz bu transfere şerh koydu. Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşen son yönetim kurulu toplantısında Cengiz, Arda Turan konusunda bir kez daha ret oyu kullandı. Daha önce de, “Arda’nın A’sı bile gündeme gelmedi” diyen Sarı- Kırmızılı kulübün patronu, “Oyuncuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız” sözleriyle bu görüşünü destekliyor. Ancak şimdi de Terim’in ortaya koyacağı refleks merakla bekleniyor.

Arda Turan transferi tam anlamıyla bir kriz sürecine dönüştü. Bu arada tecrübeli futbolcuya Brezilya ve Arjantin’den teklifler geldiği belirtiliyor.

‘Aramızda kriz yok’ demişti

Bu akşam Rizespor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından hem yayıncı kuruluşa hem de basın mensuplarına açıklama yapacak olan Terim’in, Arda Turan konusunda yönetimden çıkan karara karşı tepkisini göstereceği tahmin ediliyor. Tecrübeli hoca kısa süre önce yaptığı açıklamada, “Arda Turan konusunda yönetimle aramızda bir kriz varmış gibi gösteriliyor. Böyle bir şey kesinlikle yok” diyerek, Cengiz ve ekibiyle uyum içerisinde çalıştıklarını dile getirmişti.

Metin Karabaş