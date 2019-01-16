Aslan’ın Faslı yıldızı Belhanda, Suudi Arabistan kulübü Al İttihad’la el sıkıştı. Ancak bu kez de Galatasaray ile kulüp arasında bonservis sorunu çıktı.

Sarı-Kırmızılılar daha önce 9 milyon Euro karşılığında bu transfere onay vermişti. Ancak İttihad’ın teklifi 1 milyon Euro eksilterek, 8 milyon Euro’ya düşürdüğü öğrenildi. Galatasaray cephesi 9 milyonda ısrarcı.

Teklifi kabul eden Belhanda ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Transferin gerçekleşmesi çok yüksek ihtimal olarak görülüyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun, ligdeki Ankaragücü maçına çıkmayacağı da gelen haberler arasında.

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