Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın galip gelerek lider olmasının ardından, bu karşılaşmayı kazanarak tekrar liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Bu akşam oynanacak maçın VAR hakemi de belli oldu.
Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Sivasspor maçı bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Ligin 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederek, Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği yeniden geri almak istiyor.
Galatasaray - Sivasspor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı. Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasında VAR olarak Ali Palabıyık görev yapacak. AVAR ise Serkan Ok oldu.
VAR ve AVAR hakemleri, Riva'daki merkezden maçın kritik pozisyonlarına müdahale edecek.