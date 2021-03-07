Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Sivasspor maçı bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Ligin 29. hafta mücadelesinde Galatasaray, Sivasspor'u mağlup ederek, Beşiktaş'a kaptırdığı liderliği yeniden geri almak istiyor.

Galatasaray - Sivasspor maçında Ali Şansalan düdük çalacak. Saat 19:00'da başlayacak olan karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı. Galatasaray - Sivasspor karşılaşmasında VAR olarak Ali Palabıyık görev yapacak. AVAR ise Serkan Ok oldu.

VAR ve AVAR hakemleri, Riva'daki merkezden maçın kritik pozisyonlarına müdahale edecek.