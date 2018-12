Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Galatasaray ilk yarının son hafta maçında sahasında son haftaların formda takımı Sivasspor'u konuk ediyor. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray ilk yarıya moralli tamamlamak için Sivasspor'u eli boş göndermek istiyor. Cim Bom'da bu önemli karşılaşma öncesi Belhanda ve Sinan Gümüş'ün sakatlığı geçti. Hakan Keleş yönetiminde fırtınalar estiren Sivasspor ise çıkışını Galatasaray deplasmanında sürdürmek istiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Sivasspor maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Galatasaray'da tek eksik var

Galatasaray’da Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi sakatlığı devam eden Emre Akbaba dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Belhanda, Sinan ve Rodrigues dönüyor

Fas Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlığın ardından ligde Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçıran Younes Belhanda, hafta içinde takımla çalışmalara katıldı. Aynı milli maç arasında antrenman müsabakasında sakatlanan ve ligdeki son 4 maçta görev yapamayan Sinan Gümüş ile geçen haftaki Medipol Başakşehir müsabakasının devre arasında oyundan alınan Garry Rodrigues de son antrenmanda takımla çalıştı. Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda yarın oynayabilecek.

Donk da geri döndü!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 maçlık cezasını tamamlayan ve Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçında sahaya çıkan Ryan Donk da uzun bir aradan sonra ligde görev alabilecek. Öte yandan, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte, sarı kart ceza sınırında 2 oyuncu bulunuyor. Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak ve Belhanda, yarın sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.

Son 8 maçta 1 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’deki son 8 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 9. haftasındaki Bursaspor müsabakasıyla başlayan süreçte yalnızca 12. haftadaki Kayserispor maçını kazandı. Galatasaray, bu dönemde Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir’le berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş’a ise mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda hanesine 8 puan yazdırabildi.

Sahasındaki son 4 maç berabere

Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 4 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarından birer puan çıkarabildi.

Evinde 27 maçtır kaybetmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında çıktığı son 27 müsabakada da kaybetmedi. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı’nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Galatasaray, evindeki son 27 lig maçının 22’sini kazanırken, 5’inde berabere kaldı.

Terim’in 2 maç cezası kalacak

Teknik direktör Fatih Terim, 10 maçlık cezasının 8’incisini Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla tamamlayacak. Süper Lig’in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra PFDK tarafından Fatih Terim’e toplamda 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş’a ise 8 maç men cezası verilmişti. Terim ve Şaş, ligdeki Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçlarında yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi.

Demir Grup Sivasspor müsabakasıyla Fatih Terim’in 2 maç cezası kalacak. Tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası’nda son 16 turunda Boluspor ile yapılacak ilk maç ile Süper Lig’in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olamayacak. Hasan Şaş ise Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla 8 maçlık cezasını tamamlayacak.

Galatasaray ile Sivasspor 25. maça çıkıyor

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de yarın 25. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 16’sını sarı-kırmızılılar, 4’ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray’ın 50 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı, ikinci yarıda Sivas’ta gülen taraf 2-1’lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Galatasaray evinde puan kaybetmedi

Galatasaray, Sivasspor’a evinde puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul’da yapılan 12 lig maçında da Galatasaray galip geldi. Sivas ekibi rakibine deplasmanda sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 28 gol gördü.