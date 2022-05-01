Galatasaray-Sivasspor maçını kaç taraftar izledi?

Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-2’lik skorla kaybetti. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı da toplam 28 bin 197 taraftarlar izledi.

Galatasaray taraftarından yönetime tepki

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, mücadelede Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti. Maç öncesinde de takım kadroları anons edilirken, Teknik Direktör Domenec Torrent de ıslıklandı. Taraftarlar ayrıca futbolculara oynadıkları oyundan dolayı tepki gösterildi.