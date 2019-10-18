Galatasaray - Sivasspor maçı öncesi son dakika

Süper Lig’in 8’inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçı kazanarak kötü gidişe ’dur’ demek istiyor. Son 5 resmi maçında 4 beraberlik ve bir mağlubiyet alan sarı kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamalar ile kadroda değişime gideceğinin sinyallerini vermiş ve ocak ayını işaret etmişti. Son olarak 13 Eylül’de sahasında Kasımpaşa’yı mağlup eden Galatasaray, bu maçın ardından çıktığı 2 Şampiyonlar Ligi ve 3 Süper Lig karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi.

Ligde yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 10 puanla haftaya 10. sırada girdi. İşte zorlu 90 dakika öncesi öne çıkan istatistikler.

Türk Telekom’da 40. maç hazırlığı

Türk Telekom Stadı’ndaki lig karşılaşmalarında Galatasaray, tam 39 maçtır üst üste yenilmiyor. Son olarak Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, 32 mücadeleden galip ayrılırken, 7 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Bu alanda Süper Lig’de devam eden en uzun seriye sahip takım olan Galatasaray, bugün yenilmezlik zincirine yeni bir halka daha eklemenin hesapları içinde.

Galatasaray açık ara önde

Cim Bom, Süper Lig’de bugün oynayacağı Sivasspor ile 27. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda Sarı- Kırmızılılar’ın 17-5 galibiyet üstünlüğü var. Aslan’ın 57 golüne, Yiğidolar 32 golle karşılık verdi.

Golsüz iki maçı olmadı

Aslan ligde evinde oynadığı son karşılaşmada Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı. Sarı-Kırmızılılar, 2009 yılının Nisan ayından beri üst üste iki iç saha maçında gol hasreti yaşamadı. Cim Bom, Sivas karşısında da seriyi devam ettirmek istiyor.

Yiğidolar’ın büyük hasreti

İstanbul’da Galatasaray’la oynadığı 13 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Sivasspor, ligde de deplasmanda kazanmaya hasret. Yiğidolar, dış sahada çıktığı son 10 maçta 5 beraberlik, 5 de yenilgi elde etti.

Müthiş seri bugün başlıyor

Galatasaray’ın 23 günde 6 kritik maça çıkacağı müthiş seri bugün itibarıyla başlıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki kaderi büyük ölçüde bu karşılaşmaların sonucuna göre netlik kazanacak. Serinin son maçıyla birlikte liglere milli müsabakalar nedeniyle ara verilecek.