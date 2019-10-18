Milli maç arası sonrasında lig heyecanı müthiş maçlarla geri dönüyor. Süper Lig’de haftanın açılış maçında Galatasaray, lig ikincisi Sivasspor’u konuk ediyorken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

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Aradan önce ligde Gençlerbirliği deplasmanına çıkan Galatasaray, beklenen performansı sergileyemedi ve hücum hattından yine etkisiz kaldı. Rakibine oranla daha fazla pozisyon üreten başkent temsilcisi bu fırsatlardan yararlanamayınca mücadele golsüz sona erdi. Son 5 resmi maçının 4’ünde gol atamayan Galatasaray, geçen sezon ki hücum üretkenliğinin çok uzağında. Milli arada sakatlığı nedeniyle idmanlara katılamayan Radamel Falcao, bu maçta görev alamazken cezası bulunan Mariano da yok. Son maçtan sonra antrenör Fatih Terim’in bazı futbolcularına yaptığı eleştiri ve hafta içinde Real Madrid ile oynanacak mücadele de düşünülürse ilk onbirde görmeye alışık olmadığınız bazı isimler Sivasspor karşısında şans bulabilir.

Özellikle sahasında aldığı puanlarla milli araya ikinci sırada giren Sivasspor, son olarak evinde karşılaştığı Ankaragücü’nü geriden gelerek devirirken İstanbul’a epey iddialı geliyor. Bu maça kadar deplasmanda kazanamayan Sivasspor, geçen sezonda da son 7 deplasmanından galibiyet çıkaramamıştı. Bir süredir sakat olan Emre Kılınç iyileşti ve maç kadrosunda yerini alırken, sakatlıkları devam eden Barış Yardımcı ve Rybalka kadroda yok.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasındaki son 14 maç da 2,5 Gol Üstü skorlarla bitti.

• İki ekip arasında İstanbul’da oynanan 13 lig maçını da Galatasaray kazandı.

• Sivasspor’un ligde oynadığı son 6 maçı da karşılıklı gol var bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %48’inden fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise 2,5 Gol Altı/Üstü. Misli.com üyelerinin yaklaşık %15’inden fazlası mücadelede en azından 3 golün atılacağını düşünüyor.