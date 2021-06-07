MENÜ

Galatasaray sezonu açıyor! İşte takımın başında olacak isimler...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, yeni sezonu 14 Haziran Pazartesi günü açıyor. Sarı-kırmızılı takımı Selçuk İnan ve Necati Ateş çalıştıracak.

07 Haziran 2021, Pazartesi 13:15 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray sezonu açıyor! İşte takımın başında olacak isimler...

Galatasaray ’da teknik direktör Fatih Terim’in 31 mayıs itibarıyla sözleşmesinin bitmesinin ardından bir belirsizlik ortamı oluşmuştu. Tecrübeli teknik adam son iki gün Florya’ya gelmiş ve gerekli raporlamayı yapmıştı. Terim masasının üzerine 14 Haziran tarihini işaret etmişti. 

Galatasaray takımı Fatih Terim’in raporunda söylediği gibi 14 Haziran pazartesi günü sezonu açıyor.

Selçuk İnan ve Ateş görev başına

Galatasaray’da yeni teknik direktör belli olana kadar takımı Fatih Terim’in yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş çalıştıracak. Yeni başkan belli olduktan sonra teknik direktör konusu da netleşecek.

Ajansspor


İlgili Haberler
EURO 2020'deki takımların FIFA dünya sıralamaları


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...