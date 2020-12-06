Galatasaray seriye bağladı

Sarı- Kırmızılılar 6. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurum deplasmanında 2-1 kazanarak kötü seriyi noktalamakla kalmadı, üst üste kazanarak tırmanışa geçti. Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleriyle havaya giren Cim Bom'un galibiyetleri, iç sahadaki 1- 1'lik Kayseri maçıyla sona erdi.

6 maçta da öne geçtiler

Galatasaray net fırsatları kaçırdığı maçta rakip tek şutunda ağları buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Galatasaray bu mücadelenin ardından Rize'de yeniden kazanmaya başladı ve Karadeniz ekibini deplasmanda 4-0 yendi. Ve dün akşam, Hatay karşısında da her iki yarıda attığı gollerle 3 puana ulaşan Aslan, zirvedeki Alanya ile puanları eşitledi. Sarı-Kırmızılılar 16 puan topladıkları serideki 6 maçta da ilk golü atan taraf oldu.







