Galatasaray, Seri transferini KAP'a açıkladı

Galatasaray, Jean Michael Seri'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığnı KAP'a bildirdi.

17 Temmuz 2019, Çarşamba 19:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Seri transferini KAP'a açıkladı

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Fulham forması giyen Michael Seri transferini bitirdi. Sarı Kırmızılı kulüp Jean Michael Seri'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığnı KAP'a bildirdi. Oyuncunun gece saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Jean Michael Seri'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Fulham FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

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