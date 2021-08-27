Galatasaray kulübü, 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Jesse Sekidika'nın Belçika ekibi Leuven'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika’nın bir senelik geçici transferi için Leuven kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonu İttifak Holding Konyaspor 'da kiralık olarak geçilen Sekidika, 27 maçta 2 gol atıp 2 asist yaptı. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise Galatasaray formasını 3 maçta giydi.