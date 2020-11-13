Galatasaray seçim tarihlerini açıkladı!

Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 26 Aralık'ta yapılacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU’NDAN OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü Derneği

Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış