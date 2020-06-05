Galatasaray savunması 'Emin' ellerde... Emin Bayram...

Galatasaray’da sakatlık şoku... Önceki gün Florya’da 11’e 11 oynanan çift kale hazırlık maçında darbe alan Marcao için detaylı bir tetkik yapıldı. Kulüpten gelen açıklamada, Marcao’nun girdiği bir ikili mücadele sonrasında sol iç yan bağlarında esneme meydana geldiği ve ikinci derecede bağ hasarı tespit edildiği belirtildi. Tedavisine vakit kaybetmeden başlanan Brezilyalı savunma oyuncusu en az 4 hafta takımdan uzak kalacak. Temmuz ayından önce formasına kavuşması beklenmeyen Marcao’nun yerine kimin görev yapacağı ise merak konusu haline geldi. Teknik patron Fatih Terim’in elinde şu an için iki alternatif bulunuyor.

Son 7 maçta 5 dakika süre

Luyindama’nın sakatlığı nedeniyle devre arasında TFF listesinden çıkarılması sonrası, defansın göbeğinde Marcao - Donk ikilisi görev yapmaya başladı. Donk’un yanındaki tek tecrübeli alternatif Ahmet Çalık gibi görünüyor. 2.5 yıldır Galatasaray forması giyen 26 yaşındaki stoper, şu ana kadar bekleneni verebilmiş değil ve gözden çıkarılan isimler arasında. Bu sezon Türkiye Kupası maçlarında görev yapan Ahmet, ligdeki son 7 maçta ise sadece 5 dakika şans bulabildi. Buna karşın Marcao’nun yokluğunda tecrübesiyle forma giymeye çok yakın.





Tecrübe mi, potansiyel mi?

Bir başka opsiyon ise deyim yerindeyse Terim’in yeni prensi Emin Bayram... 17 yaşındaki stoper, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 2-0 kaybedilen Tuzlaspor maçında 90 dakika oynamış, yenilgiye rağmen performansıyla takdir toplamıştı. Fatih hoca, 1.86’lık boyuyla dikkat çeken, ayaklarına da oldukça hakim olan ve oyun kurabilen Emin’den, ikinci bir Ozan Kabak etkisi yaratmayı planlıyor. Ancak şampiyonluk yarışının en kritik virajına girildiği bu dönemde tercihini tecrübeden mi, yoksa potansiyelden yana mı kullanacağına, idmanlardaki provalardan sonra karar verecek.

Emin'de kendi gençliğini gördü

Futbolculuk döneminde stoper olarak görev yapan Fatih Terim, Emin Bayram’ı kendi gençliğine benzetiyor. Devre arasında Luyindama’nın TFF listesinden çıkarılmasına rağmen stoper takviyesi yapılmamasında, tecrübeli hocanın Emin’e olan güveni de rol oynadı. Terim’in asıl planı, yaz kampında güçlendirdikten sonra gelecek sezon genç stoperi kullanmaktı. Ancak Marcao sakatlanınca bu planı erkene çekebilir.