Galatasaray savunması bu sezon ilk kez! Nagatomo...

Galatasaray ligin 13.hafta maçında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken golü defans oyuncusu Yuto Nagatomo ile buldu. Japon oyuncu böylece bu sezon Galatasaray adına gol atan ilk savunma oyuncusu oldu. Fatih Terim'in ekibinde daha önce sol bek bölgesinde oynayan Ömer Bayram gol atmıştı ancak Ömer Bayram bu golü orta sahada oynarken kaydetmişti. Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe savunma oyuncularından 4 gol, Beşiktaş ise 3 gol katkısı aldı

Galatasaray'ın bu sezon gol atan oyuncuları

4 gol - Ryan Babel

2 gol - Florin Andone

2 gol - Adem Büyük

1 gol - Radamel Falcao

1 gol - Jean Michel Seri

1 gol - Sofiane Feghouli

1 gol - Younes Belhanda

1 gol - Ömer Bayram (orta saha oynarken attı)

1 gol - Yuto Nagatomo





Nagatomo Süper Lig'de ikinci golünü attı

Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo, Trabzonspor maçında attığı golle ikinci kez Süper Lig'de gol atmış oldu. Nagatomo geçen sezon Kayserispor ile iç saha oynanan maçta kafayla bir gol atmıştı. Nagatomo geçen sezon Kayserispor'a attığı golle 5 yılı aşkın bir süre sonra resmi maçta gol atmıştı.