Galatasaray savunma hattını tamamlıyor! Büyük rekabet...

Galatasaray, transferde önce defansı sağlama aldı. Marcao’nun yanı sıra Luyindama tamamen iyileşirken, Emin Bayram daha fazla süre bulacak. Kontratı sona eren Ryan Donk mutlaka devam edecek. Fatih Terim'in en güvendiği isimlerden biri olan Hollandalı futbolcu ile yönetimin orta yolu bulması bekleniyor. Mariao’nun ayrılmasının ardından daha önce prensipte anlaştığı Omar Elabdellaoui’yi bitiren Cim Bom’da, sol tarafta Saracchi’nin kiralık kontratı sürüyor.

Buna rağmen Umut Meraş hamlesiyle o bölgenin iyice güçlendirilmesi hedefleniyor. Fransa’da Ligue 2 ekiplerinde La Havre forması giyen milli futbolcunun menaceriyle temaslar var. Bu transfer zor gözükmüyor.

Eğer biri satılırsa...

Tüm bunlara ek olarak Martin Linnes de hem sağ hem de sol bekte iyi bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Ahmet Çalık, Şener, Emre Taşdemir gibi isimleri savunma rotasyonunda düşünmeyen Fatih hoca, stoper bölgesinde eksilme olursa yani Marcao ile Luyindama’dan biri satılırsa, buraya farklı bir isim alacak.