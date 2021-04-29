Galatasaray şampiyonluk yarışından vazgeçmiyor

Süper Lig’in 38’inci haftasında İttifak Holding Konyaspor’u Emre Akbaba’nın son dakikalarda attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Galatasaray, Beşiktaş’ın kazandığı haftada en azından Fenerbahçe’nin puan kaybını beklemeye başladı.

AKBABA 2’NCİ DEFA YAPTI

Geçtiğimiz hafta içi Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada da son dakikada beraberliği getiren golü kaydeden Emre Akbaba, takıma Konyaspor karşısında 3 puan kazandırırken bir hafta içerisinde attığı gollerle toplamda 4 puanı Galatasaray hanesine yazdırmış oldu.

BU SEZON SON DAKİKALAR YARADI

Galatasaray’ın bu sezon maçların son bölümünde attığı goller ile kazandığı puanlar dikkat çekiyor. Yakın dönemde Trabzonspor ve dün oynanan Konyaspor maçlarının yanı sıra bu sezon deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 88, iç sahada oynanan Kasımpaşa mücadelesinde ise 89'uncu dakikada gelen gollerle sarı-kırmızılı ekip kritik puanları hanesine yazdırmayı başarmıştı.

EN KRİTİK 2 MAÇ

Lider Beşiktaş ile arasında 6 puan bulunan Galatasaray'ın önündeki iki maç, kritik öneme sahip. Sarı-kırmızılıların bu maçlardan alacağı sonuçlar ligdeki kaderini büyük ölçüde tayin edecek. Önce düşme hattındaki Gençlerbirliği'ne konuk olacak olan Galatasaray, sonrasında lider Beşiktaş'ı ağırlayacak.

YENİ SÖZLEŞME İSTENİYOR

Galatasaray'da son haftaların dikkat çeken ismi Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Mili futbolcuyla ilgili teknik heyet olumlu rapor verirken, Emre Akbaba'nın sözleşmesinin yenilenmesi isteniyor. Öte yandan Brentford’tan kiralık olarak kadroya katılan Halil Dervişoğlu'nun da bonservisinin alınması talep edilirken, Ömer Bayram da yeni sözleşme bekleyen futbolcular arasında.

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)