Süper Lig’de 2020-2021 sezonun son haftasında Helenex Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenen Galatasaray, şampiyonluğu averajla kaybetti. Galatasaray, Süper Lig’de ikinci kez şampiyonluğu averajla yitirdi. Sarı-kırmızılı takım, 1985-1986’da da şampiyonluğu averajla yine Beşiktaş’a kaptırmıştı.

Şampiyonlar Ligi’ne eleme turundan katılacak

Süper Lig’de sezonu ikinci bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde eleme turundan katılacak. Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi"nde gruplara kalmak için eleme turunda mücadele verecek.

Son 6 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de son 6 karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçları kazandı.

Adem Büyük gol sevinci yapmadı

Karşılaşmada Helenex Yeni Malatyaspor’un golünü atan Adem Büyük gol sevinci yapmadı. Geçen sezon Galatasaray’da forma giyen tecrübeli futbolcu, maçın 39. dakikasında attığı golden sonra herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmadı. Bu arada Adem Büyük, attığı 17 golle bu sezon Süper Lig’de en skorer Türk oyuncu oldu. (AA)