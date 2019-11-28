Ligde Medipol Başakşehir karşısında kaybedilen bir top sonrası gelişen atakta gelen bir gol ile üç puandan olan Galatasaray, aynı tabloyu Club Brugge maçında da yaşadı. Belçika ekibi karşısında Emre Mor'un hatasının hemen ardından golü ağlarında gören sarı-kırmızılı ekibin savunma değerleri, son yılların en kötüleri arasına girdi. Bu değerlerin başında top kaybı geldi. Comparisonator verilerine göre, 20 saniye içerisinde şuta neden olan kayıp değeri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 16 kötüleşirken, 2017-2018 sezonuna göre de yüzde 48,2 arttı. Fatih Terim'in ekibinin top kaybı, kendi sahasında top kaybı, defansif aksiyon, top kazanma ve rakip sahada top kazanma karneleri de geriledi.

EN AZ ATAK KESEN İKİNCİ TAKIM OLDU

Galatasaray kestiği atak sayısında sadece lig sonuncusu Kayserispor'u geçebildi. Galatasaraylı futbolcular şu ana kadar maç başına 9 atak kesmeyi başarırken, bu değer Kayserispor'da 8.1 oldu. Şu ana kadar Galatasaray kalesine maç başına 12.6 şut atıldı. Bu karne Fenerbahçe'de ise 7.5 oldu.

DİPTEYİM SONDAYIM!

Devler Ligi'nde dökülen Galatasaray, gol, şut ve isabetli şut değerlerinde 32 takımın en kötüsü olurken, defansif performansıyla da altlarda kaldı

Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne devam etme şansını zora sokan Galatasaray, eski günlerini mumla aratıyor. A Grubu'nda oynanan 5 maçta hiç galibiyeti olmayan sarı-kırmızılılar, birçok istatistiksel değerleriyle Şampiyonlar Ligi'nin en kötü ekiplerinden oldu.

5 MAÇTA SADECE 1 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Şu ana kadar gruplarda oynadığı 5 maçta sadece bir kez ağları havalandıran Aslan, 32 takımlı Devler Arenası'nın en az gol atan takımı olurken, attığı şut (8.6) ve isabetli şut (1.8) karnelerinde de yine son sırada yer aldı. Fatih Terim'in ekibi, kalesine maç başına attırdığı 17.4 şut ortalamasıyla da en kötü 7. takım durumunda bulunuyor.

NE ADAM GEÇEBİLİYOR NE TOP ÇALIYOR

Galatasaray'da sorun olarak görünen başka bir değer ise top çalma, atak kesme ve adam geçme karneleri oldu. Sarı- kırmızılı futbolcular, maç başına rakiplerinin ayağından 15.6 top çalarken bu değerde 32 ekip içerisinde 26. sırada yer aldı. Cimbom 9.6'lık atak kesme karnesinde 27'nci, 9.4 olan adam geçme performansıyla da ancak 26. sırada kendisine yer bulabildi. (sabah)