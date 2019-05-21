Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi bir kez daha Galatasaray temsil edecek. Sezonu ikinci bitirmesi kesinleşen Başakşehir’in 2. ön elemeden katılacağı organizasyonda Sarı-Kırmızılılar, turnuvaya direkt gruplardan başlayacak. Şu an için yüksek ihtimalle dördüncü torbada yer alacak olan ve kasasına da 35 milyon Euro geliri koymayı garantileyen Cim Bom’u elbette zor rakipler bekliyor. Birinci torbada Barcelona, Porto, Manchester City, Juventus, PSG ve Zenit, şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor. Bu torbaya ayrıca Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takım da dahil edilecek. Tottenham-Liverpool finalinde kazanan ilk torbada, kaybeden ikinci torbada yer alacak.

Maçlar Eylül’de başlıyor

İkinci torba da birinci kadar zor gözüküyor. Burada da Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli ve Shakhtar Donetsk bulunuyor. Üçüncü torbada Benfica, Leverkusen, Valencia ve Ajax, temsilcimizin muhtemel rakipleri olacak. 32 takımın 4 torbada 8 takıma ayrıldığı Devler Ligi’nde kura çekimi 29 Ağustos’ta Monaco’da gerçekleşecek. Aynı ülke takımları ve aynı torbada yer alan takımlar birbirleriyle bu aşamada eşleşmeyecek. İlk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak ve 10-11 Aralık’ta oynanacak gruptaki 6. ve son maçlarla tamamlanacak. İlk iki adını ikinci tura yazdıracak.

Not: Kesin liste olmamakla birlikte yanında (**) bulunan takımların torbası, Şampiyonlar Ligi finalinin sonucuna göre netleşecek. Yanında (*) bulunan takımların torbası ise ligindeki pozisyonu ya da ön elemelerdeki durumuna göre belli olacak.