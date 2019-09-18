Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu | Galatasaray'ın grubu puan durumu
Galatasaray, Club Brugge deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılıp Şampiyonlar Ligi’ne 1 puanla başladı. İki favoriyi karşı karşıya getiren maçta ise Paris Saint Germain (PSG), Real Madrid'i evinde 3-0'la geçti. Bu sonuçların ardından Fransız devi liderlik koltuğunda oturdu. Galatasaray'ın A Grubu'ndaki puan durumunu ve fikstürü hazırladık.
Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci maçında Club Brugge'a konuk olan Galatasaray, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, bu skorla Devler Ligi'ne bir puanla girmiş oldu. Belçika temsilcisi de ilk maçından bir puanla ayrıldı. A Grubu'nda oynanan diğer maçta iki favori karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Real Madrid'i Parc des Princes'te 3-0 mağlup etti.
A Grubu puan durumu
1- PSG - 3 puan
2- Club Brugge - 1 puan
3- GALATASARAY - 1 puan
4- Real Madrid - 0 puan
Galatasaray'ın şampiyonlar ligi fikstürü
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0
TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid: 3-0
1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid - Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY - PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid
Şampiyonlar Ligi grupları
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri
Grup 1. maçları: 17-18 Eylül
Grup 2. maçları: 1-2 Ekim
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020