Şampiyonlar Ligi A Grubu birinci maçında Club Brugge'a konuk olan Galatasaray, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar, bu skorla Devler Ligi'ne bir puanla girmiş oldu. Belçika temsilcisi de ilk maçından bir puanla ayrıldı. A Grubu'nda oynanan diğer maçta iki favori karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, Real Madrid'i Parc des Princes'te 3-0 mağlup etti.

A Grubu puan durumu

1- PSG - 3 puan

2- Club Brugge - 1 puan

3- GALATASARAY - 1 puan

4- Real Madrid - 0 puan

Galatasaray'ın şampiyonlar ligi fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge - GALATASARAY: 0-0

TSİ 22.00 / PSG - Real Madrid: 3-0

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid - Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY - PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge - PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY - Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 19.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

Şampiyonlar Ligi grupları

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020