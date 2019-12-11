Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunda nasıl üçüncü olur?

Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki temsilcimiz Galatasaray, PSG ile deplasmanda karşı karşıya gelecekken grubun diğer maçında Club Brugge, Real Madrid’i konuk edecek. Galatasaray’ın yoluna Avrupa Ligi’nde devam edebilmesi için bu karşılaşma da çok önemli.

Sarı-Kırmızılılar’ın üçüncü sıra için PSG’yi mağlup etmesi şart. Aynı zamanda Brugge’ün de puan kaybetmesi gerekiyor. Çünkü puan eşitliği halinde, iki maç da berabere bitmiş olmasına rağmen, deplasmanda daha fazla gol attığı için Brugge, ikili averajda Galatasaray’ı geçecek.