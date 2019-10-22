Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'e konuk olurken mücadele Real Madrid'in 6-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG, Club Brugge'u 1-0 mağlup etti. Belçika ekibi, Diagne ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı. 12 puana ulaşan Fransız devi PSG ise bir üst tura çıkmayı garantiledi.

A Grubu canlı puan durumu

1- PSG / 12 puan

2- Real Madrid / 7 puan

3- Club Brugge / 2 puan

4- GALATASARAY / 1 puan

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55 / Club Brugge 0 - 0 GALATASARAY

TSİ 22.00 / PSG 3 - 0 Real Madrid

1 EKİM SALI

TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 PSG

22 EKİM SALI

TSİ 22.00 / Club Brugge 0 - 5 PSG

TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 Real Madrid

6 KASIM ÇARŞAMBA

TSİ 22.00 / PSG 1 - 0 Club Brugge

TSİ 23.00 / Real Madrid 6 - 0 GALATASARAY

26 KASIM SALI

TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge

TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG

11 ARALIK ÇARŞAMBA

TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY

TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020

Şampiyonlar Ligi grupları

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille