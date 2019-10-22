Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'e konuk olan Galatasaray hiç beklemediği bir skor aldı. Sarı Kırmızılı ekip, İspanyol devine 6-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Grubun diğer maçında PSG, Club Brugge'u 1-0'la geçti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. İşte Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'ndaki puan durumu ve Sarı Kırmızılı ekibin kalan maçları.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşandı. Temsilcimiz Galatasaray, Real Madrid'e konuk olurken mücadele Real Madrid'in 6-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. A Grubu'nda oynanan diğer maçta PSG, Club Brugge'u 1-0 mağlup etti. Belçika ekibi, Diagne ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçların ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmadı. 12 puana ulaşan Fransız devi PSG ise bir üst tura çıkmayı garantiledi.
A Grubu canlı puan durumu
1- PSG / 12 puan
2- Real Madrid / 7 puan
3- Club Brugge / 2 puan
4- GALATASARAY / 1 puan
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
18 EYLÜL ÇARŞAMBA
TSİ 19.55 / Club Brugge 0 - 0 GALATASARAY
TSİ 22.00 / PSG 3 - 0 Real Madrid
1 EKİM SALI
TSİ 19.55 / Real Madrid 2-2 Club Brugge
TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 PSG
22 EKİM SALI
TSİ 22.00 / Club Brugge 0 - 5 PSG
TSİ 22.00 / GALATASARAY 0 - 1 Real Madrid
6 KASIM ÇARŞAMBA
TSİ 22.00 / PSG 1 - 0 Club Brugge
TSİ 23.00 / Real Madrid 6 - 0 GALATASARAY
26 KASIM SALI
TSİ 20.55 / GALATASARAY - Club Brugge
TSİ 22.00 / Real Madrid - PSG
11 ARALIK ÇARŞAMBA
TSİ 23.00 / PSG - GALATASARAY
TSİ 22.00 / Club Brugge- Real Madrid
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri
Grup 3. maçları: 22-23 Ekim
Grup 4. maçları: 5-6 Kasım
Grup 5. maçları: 26-27 Kasım
Grup 6. maçları: 10-11 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020
Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020
Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020
Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020
Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020
Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020
Final maçı: 30 Mayıs 2020
Şampiyonlar Ligi grupları
A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray
B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız
C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta
D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova
E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk
F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag
G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig
H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille