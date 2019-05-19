Galatasaray şampiyon oldu, ortalık savaş alanına döndü

Süper Lig’de 22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları Erzurum’da şampiyonluklarını kutlamak isteyince BB Erzurumspor taraftarı “Erzurum’da sadece Erzurumspor” sloganları atarak, kutlamaları engellemek istedi.

Cumhuriyet caddesi üzerinde birbirine giren iki takım taraftarını polis güçlükle ayırdı. Öte yandan BB Erzurumsporlu taraftarla Galatasaraylı taraftarlardan zorla aldıkları bayrakları ise yaktı.

Kavganın dağıldığı sırada cadde üzerinden geçen bir Galatasaray taraftarına ise yaklaşık 20 kişi saldırdı. Taraftarı bir polis cadde üzerindeki iş yerine sokarak kurtardı.