Galatasaray sahaya çıkıyor, Fanatik D-Smart GO hediye ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray , Kasımpaşa ve Olympiakos ile özel maçta karşı karşıya gelecek. PSV maçına hazır çıkmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip, iki maçtan da galip ayrılıp moral depolamak istiyor. Her iki hazırlık maçı da D Smart 77. kanal Spor Smart'ta yayınlanacak.

Fanatik'ten 5 takipçisine D-Smart GO hediye!

Galatasaray sezonu D-Smart GO'da açıyor, Fanatik 5 takipçisine D-Smart GO hediye ediyor! @fanatikcomtr'yi takip et, Galatasaray'ın hiçbir maçını kaçırmayan 1 arkadaşını bu post'un altına mention'la, kazanma şansı yakala! Kazananlar bugün saat 16.00'da açıklanacaktır.









Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman?

10 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak Galatasaray-Kasımpaşa hazırlık maçı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Olympiakos maçı ne zaman?

13 Temmuz Salı günü saat 21.15’te başlayacak Galatasaray-Olympiakos hazırlık maçı Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma D-Smart 77. Kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray - PSV maçları ne zaman oynanacak?

İki ayaklı tur sistemine göre oynanacak maçların ilki 20-21 Temmuz'da, rövanş müsabakaları ise 27-28 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Galatasaray-PSV maçının tarihi ve saati ilerleyen günlerde açıklanacak.







