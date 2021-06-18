Yeni sezonda sahada aynı anda en fazla 8 yabancı oynayabilecek olması nedeniyle, takımlar yerli transferine ağırlık vermeye başladı. Bu konuda adımlar atan kulüplerden biri de Galatasaray . Sarı-Kırmızılılar, sakatlığı gerekçe gösterilerek EURO 2020 öncesi Milli Takım kadrosundan çıkarılan Halil Akbunar'ı gözüne kestirdi. Geride kalan sezondaki 40 maçın tamamında forma giyen Göztepe 'nin 27 yaşındaki kaptanı Halil, 9 gol 12 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Sol ayaklı olan ve genellikle sağ açıkta görev yapan Halil Akbunar, özellikle Fatih Terim'in transfer listesinde en üst sıralarda yer alıyor.

1 yıllık kontratı var

Mevcut Galatasaray Yönetimi'nin de tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yaptığı ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Halil, Fatih Terim'in yeniden teknik direktörlük koltuğuna oturması halinde Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyor. Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan Akbunar için, yeni seçilecek Galatasaray Yönetimi, Göztepe'ye resmi teklifte bulunacak.

Metin Karabaş