Galatasaray, Romanya asist kralını aldı! Olimpiu Morutan...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme turu rövanş maçı öncesi basın toplantısında transfer gündemine değinmiş ve geçen sezon Romanya Liga 1'de asist kralı olan Olimpiu Morutan'ı istediğini açıklamıştı. Genç oyuncu için övgü dolu sözler söyleyen Fatih Terim'in dileği yaklaşık 1 ay sonra gerçekleşti.

Asist kralı Morutan

1999 doğumlu Morutan geçen sezon Steaua forması altında normal sezonda 25 maça çıkarken 12 asist ile ilk sırada yer aldı. Ligin en çok asist yapan oyuncusu olan solak yıldız, 6 tane de gol attı. Morutan toplamda ise sezonu 8 gol - 15 asist ile tamamladı ve takımının en önemli oyuncusu oldu.

Morutan'ın tüm Liga 1 karnesinde ise 121 maçta 14 gol - 36 asistlik katkısı göze çarpıyor. Morutan, 2018-19 sezonu öncesinde Botosani takımından FCSB'ye gelmişti.









Cicaldau gole daha yakın

Galatasaray'ın yeni transferi Cicaldau ise skorer kimliği ile ön plana çıktı. Cicaldau geçen sezon ligi 9 gol - 2 asist ile tamamlarken tüm sezon genelinde 12 gol - 4 asistlik katkı yaptı.







