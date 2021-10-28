Galatasaray 'da Başkan Burak Elmas kadın futbolunda bu sezon ligde şampiyonluk, gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi'nde kupayı istediğini ve bunun için de kadın futbol takımına yeterli bütçeyi ayıracaklarını teknik heyete bildirmişti. Bu durumun ardından transfer için çalışmalar başlarken, Sarı-Kırmızılılar, Taubate'de forma giyen Jerica Gomez Rodrigues'i gözüne kestirmişti.

Cim Bom, Brezilyalı futbolcuyu resmen kulübünden isterken, FANATİK de Rodrigues'e önerilen 1+1 yıllık kontrol ve aylık 1900 Euro'luk maaş bilgilerinin yer aldığı ilgi mektubuna ulaşmıştı.

Oyuncuyu 5 Kasım'a kadar İstanbul'a davet eden Galatasaray'da transferin gerçekleşmeyeceği öğrenildi. Brezilya cephesi, kadın futbolunda henüz gelişme aşamasında olan Türkiye pazarını fırsat bildi ve nörolojik bozukluk tanısı olan Rodriguez'i, Cim Bom'a göndermek istedi. Ancak Sarı-Kırmızılı yetkililer son anda bu durumu fark etti ve transfer iptal edildi.

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli



