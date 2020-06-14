Galatasaray Rize’de kampa girdi

Çaykur Rize deplasmanı için son hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanla yapan Galatasaray, çalışmanın ardından özel uçuşla Trabzon’a hareket etti. Oradan da karayoluyla Rize’ye geçen Sarı-Kırmızılı kafile, daha sonra otelde kampa girdi. Galatasaraylı taraftarlar hem Trabzon’daki havaalanında hem de Rize’de takımı karşılayarak oyunculara ve teknik ekibe tam destek verdi.

21 kişiyle gittiler Rize’ye 21 kişilik futbolcu grubuyla giden Galatasaray’da, sakatlığı bulunan Marcao’nun yanı sıra Jimmy Durmaz ve 12 kişilik yabancı kontenjanına takılan Jesse Sekidika kadroya alınmadı. Nagatomo ve Luyindama ise devre arasında TFF listesinden çıkarıldıkları için İstanbul’da kaldılar.