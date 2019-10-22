Galatasaray - Real Madrid son dakika | Falcao yine yok!

Galatasaray’da Radamel Falcao bugün de forma giyemeyecek. Sarı-Kırmızılı takımda son maçına 1 Ekim’de PSG karşısında çıkan Kolombiyalı yıldız ardından ağrıları nedeniyle takımdan uzak kalmış, bireysel olarak antrenman yapmıştı. Maç eksiği bulunan deneyimli golcünün, Real Madrid’e karşı kadroya alınıp alınmayacağı merak konusu olmuştu.

Dün akşam yapılan basın toplantısında Falcao ile ilgili soruya Fatih Terim, “Falcao’nun durumunda yarına kadar olağasüntü bir şey olacağını sanmıyorum ama birazdan antrenmanda deneyip konuşup bakacağız yarın (bugün) oynar mı? Oynarsa da ne kadar oynar” ifadesini kullanmıştı. Ancak Kolombiyalı golcünün son idmana katılmadığı öğrenildi. Falcao antrenman sonrası açıklanan 19 kişilik kadroda yer almadı.

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