Galatasaray - Real Madrid son dakika | Mourinho uyardı!

Daha önce Real Madrid’in başında Türk Telekom Stadı’nda mağlubiyet yaşayan Jose Mourinho, eski takımını kritik Galatasaray mücadelesi öncesi uyardı...

22 Ekim 2019, Salı 06:37 Son Güncelleme:
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Galatasaray - Real Madrid son dakika | Mourinho uyardı!

Televizyon yorumculuğuna devam eden efsane teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray ile Real Madrid arasındaki maçı yorumladı.

Portekizli futbol adamı, “Her Şampiyonlar Ligi deplasmanı gibi Galatasaray deplasmanı da çok zor geçecektir. Real’in yetenekli hücum ayakları, İstanbul’da önemli bir bariyerle karşılaşacak. Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor. O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor. Futbolcularınız bir anda el freni çekilmiş gibi oluyor ve rakip kaleye gitmekte zorlanıyor” dedi.

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