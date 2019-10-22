Galatasaray - Real Madrid son dakika | Mourinho uyardı!

Televizyon yorumculuğuna devam eden efsane teknik direktör Jose Mourinho, Galatasaray ile Real Madrid arasındaki maçı yorumladı.

Portekizli futbol adamı, “Her Şampiyonlar Ligi deplasmanı gibi Galatasaray deplasmanı da çok zor geçecektir. Real’in yetenekli hücum ayakları, İstanbul’da önemli bir bariyerle karşılaşacak. Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor. O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor. Futbolcularınız bir anda el freni çekilmiş gibi oluyor ve rakip kaleye gitmekte zorlanıyor” dedi.

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