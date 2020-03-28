Galatasaray, Real Madrid, Monaco ve Milan'a meydan okudu

Coronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken futbol kulüpleri sosyal medya üzerinden farkındalık yaratmaya devam ediyor. İtalyan devi Inter, sosyal medya hesabından dört efsanesini paylaşıp Galatasaray'a meydan okumuştu. Sarı Kırmızılı ekip, Inter'in meydan okumasını kabul etti, Real Madrid, Monaco ve Milan'a meydan okudu.

28 Mart 2020, Cumartesi 19:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Real Madrid, Monaco ve Milan'a meydan okudu

Corona virüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Dünya devi Inter, sosyal medya hesabından dört efsanesini paylaşmış ve Galatasaray ile birlikte PSG ve Ajax' meydan okumuştu. 

Sarı Kırmızılı ekip, Çizme ekibin meydan okumasını kabul etti. Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder'in isimlerini paylaşarak Real Madrid, Monaco ve Milan'a meydan okudu.

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