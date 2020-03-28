Corona virüs salgınına karşı farkındalık yaratmak isteyen futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. Dünya devi Inter, sosyal medya hesabından dört efsanesini paylaşmış ve Galatasaray ile birlikte PSG ve Ajax' meydan okumuştu.

Sarı Kırmızılı ekip, Çizme ekibin meydan okumasını kabul etti. Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder'in isimlerini paylaşarak Real Madrid, Monaco ve Milan'a meydan okudu.



