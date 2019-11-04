Galatasaray - Real Madrid maçının taktiğini çalıştı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maç haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı.

Daha sonra hedefe yönelik pas oyunları gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Galatasaray, Real Madrid maçı için yarın sabah saat 11.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Madrid’e hareket edecek.

Karşılaşma öncesi son antrenmanını yerel saatle 18.30’da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Santiago Bernabeu Stadı’nda yapacak olan Galatasaray'da Fatih Terim’in bir oyuncuyla birlikte katılacağı basın toplantısı ise yerel saatle 18.00’de (TSİ 20.00) başlayacak.