Galatasaray - Real Madrid maçında olay! Tribünle tartıştı..

Galatasaray'da Ömer Bayram oyuna girerken Belhanda kenara geldi. Belhanda'yı tribünlerin bir bölümü yuhalarken, Belhanda da taraftarlara hem sözlü, hem de el kol hareketiyle yanıt verdi. Faslı futbolcu direkt soyunma odasına gitti.

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