Galatasaray - Real Madrid maçında olay! Tribünle tartıştı..
Galatasaray-Real Madrid maçında Younes Belhanda'ya büyük tepki. Faslı futbolcu, 66. dakikada kenara gelirken Türk Telekom Stadı'nda ıslık sesleri yükseldi. Taraftara sert tepki gösteren ve Belhanda, direk soyunma odasına gitti.
Galatasaray'da Ömer Bayram oyuna girerken Belhanda kenara geldi. Belhanda'yı tribünlerin bir bölümü yuhalarken, Belhanda da taraftarlara hem sözlü, hem de el kol hareketiyle yanıt verdi. Faslı futbolcu direkt soyunma odasına gitti.
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